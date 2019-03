Atatürk Manastır Askeri İdadisinde Anıldı - Manastır

Kaynak: AA

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Kuzey Makedonya 'daki Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.Manastır Şehir Müzesi olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisinde yapılan törene, Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Bekim Maksuti, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Türkiye 'nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Umut Lütfi Öztürk , Tuğgeneral Altan Er başkanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ) heyeti, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.Tuğgeneral Altan Er, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün bu toprakların bir evladı ve iki millet arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin güvencesi olduğunu belirtti. Er, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna hizmet etmiş pek çok komutan ve devlet adamının doğduğu, yetiştiği topraklar olan Kuzey Makedonya'nın, Türk kültür hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu vurguladı.Atatürk'ün sahip olduğu vatan sevgisinin bu okulda olgunlaştığını anımsatan Er, Manastır Askeri İdadisinin, Atatürk'ün lider kişiliğinin gelişmesine önemli katkı sağlamış bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı.Er, "Manastır Askeri İdadisinin en seçkin öğrencisi olan Mustafa Kemal, idadideyken bıkıp usanmaksızın çalışmış ve kendisini bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamıştır. Bu doğrultuda Manastır Askeri İdadisi onun büyük bir önder olmasına uzanan süreçte çok önemli bir yere sahiptir." dedi.Atatürk'ün, İdadideki yıllarında da kişilik özellikleriyle örnek teşkil ettiğini vurgulayan Er, şöyle devam etti:"Geleceğin büyük devlet adamı Mustafa Kemal için okuldaki sicil kayıtlarında şu notlar yazılmıştır, (Vatansever, kendini her konuda geliştiren, ilerleme tutkusuyla dolu, çalışkan, azimli, kendisine güveni sonsuz, seçkin ve iyi giyinen bir öğrencidir. Dünyayı ve güncel olayları sürekli takip eden, sosyal hayatta da oldukça başarılı bir öğrencidir. Başarıya ulaşmak için çok çalışan bir yapıdadır.)"Atatürk'ün, üç yıl süren İdadi eğitiminin ardından İstanbul 'daki Harbiye mektebinden mezun olup Osmanlı ordusunun seçkin subayları arasındaki yerini aldığını dile getiren Er, "Çocukluğundan itibaren başlayan askerlik hayatının büyük bir bölümünü cepheden cepheye koşmakla geçiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu zorlukların sonunda, 'En büyük zaferim' dediği Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu olmanın onuruna erişmiştir." diye konuştu.Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nuredin de törende yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "(Atatürk) Üç yıllık askeri eğitimi sırasında temel askeri yetenekleri öğrendi. İdadide elde ettiği başarı, İstanbul'daki Harbiye okuluna kayıt olmasının kapılarını açtı. Burada lider olarak eğitim ve gelişimine devam etti." ifadelerini kullandı.Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün, iki millet arasındaki geleneksel dostluğun sürdürülmesi için teşvik olması temennisinde bulunan Nuredin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri, bizim gelişmeye devam eden dostluğumuz gibi ilelebet yaşayacaktır. Böyle bir komutanın bu bölgelerde eğitim alması ve yaşamasından dolayı gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Öztürk, Manastır Askeri İdadisinin, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik roller üstlenmiş birçok önemli şahsiyetin de eğitim gördüğü güzide bir okul olduğunun altını çizdi.Atatürk'ün Manastır'da aldığı eğitimin, kendisinin cumhuriyetin temellerini oluşturan görüş ve ideallerinin şekillenmesinde büyük katkı sağladığını söyleyen Öztürk, "Bağımsızlığından bu yana her alanda desteklediğimiz dost ve kardeş Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını, bölgenin huzur ve refahına katkılar sağlamaya devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.Törende Harbiyeli öğrenci Can Engin şiir okudu, davetliler Manastır Şehir Müzesi ve müze bünyesindeki Atatürk Anı Odasını ziyaret etti.