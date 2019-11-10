Atatürk Maskı'na bakarak saygı duruşu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 81'inci yıl dönümünde İzmir'in Buca ilçesinde de vatandaşlar, 42 metre uzunluğundaki Atatürk maskı önünde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

İzmir'de resmi törenlerin adresi Alsancak Cumhuriyet Meydanı olsa da saatler 09.05'i gösterdiğinde kentin her noktasında hayat durdu. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte trafikte, sokakta bulunan vatandaşlar Ata'ya saygı duruşuna geçti. Buca ilçesinde bulunan yapımına 2006 yılında kayanın oyulmasıyla başlanan ve 2009 yılında tamamlandığında ortaya adeta bir 'Atatürk dağı' çıkarılan Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı önünde kalabalık oluştu. Vatandaşlar, ölüm saatinde kucaklarında bebekleriyle yüzlerini Atatürk'e dönerek, sirenler eşliğinde özlem, sevgi ve minnetle durdu.