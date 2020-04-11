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Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı.

11.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:04
Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden, gayrıahlaki ve aşağılayıcı ithamların bulunduğu video paylaşan Emre G. Kadıköy'de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, Şemsi Tebrizi, Güncel
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