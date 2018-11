Atatürk Nilüfer'de Törenle Anıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:58



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:58

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Nilüfer Belediyesi de Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal'ın yanı sıra çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Saatler dokuzu beş geçerken sirenler çaldı ve tüm hayat durdu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasına Atilla İlhan'ın Mustafa Kemal şiirini okuyarak başladı. Bozbey, konuşmasında cumhuriyet vurgusu yaparak, "Bugün ulu önderimiz, dünyanın en önemli liderlerinden Atamızın aramızdan ayrılışının 80. yılı. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı, milliyetçiliği, laikliği, devletçiliği ve inkılapçılığı miras bıraktı bizlere. Bu odak noktalarının içini, kısacık bir zaman diliminde köklü devrimlerle doldurdu. En önemlisi, güzel ve rahat günlere inancını, yılmamayı ve bu ülkede yaşayanların bir gün, mutlaka, özgürlüklerini sahipleneceği duygusunu aşıladı. 'Özgürlük olmayan bir ülkede, ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür' dedi ve, Cumhuriyet'i, demokrasinin tek ve en gerekli koşulunu bizlere armağan etti. Çünkü cumhuriyet olmadan demokrasi olmazdı. Cumhuriyet olmadan özgürlük olmazdı. Cumhuriyet olmadan barış da olmazdı" diye konuştu."Atatürk'ün yokluğunu sadece 10 Kasımlarda değil, her an derinden hissediyoruz" diyen Bozbey, "Ama yılmıyoruz. Biz Nilüferliler olarak seninle dopdoluyuz. Biz Nilüferliler olarak, seninle güçlüyüz ve ışığın rehberlik ediyor bize. Yarına olan inancımızı, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyerek diri tutuyoruz. 19 Mayıslarda, 29 ekimlerde adımlarımızla güç oluyoruz. Birler, binler, onbinler, yüzbinler olarak ilkelerinden aldığımız güçle, sesimizi tüm ülkeye duyuruyoruz. Seni, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA