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Atatürk Olimpiyat Stadı, Şampiyonlar Ligi finali için hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki yenileme çalışmaları yapılıyor. 76 bin 761 kapasiteye sahip Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi ise 92 bin 208 brüt kapasiteye sahip olacak.

02.10.2019 12:17

Yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son durumu havadan görüntülendi. Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti tamamen kaldırıldı.İnşaat makineleri ve kamyonlar ise hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde stat zemininde çalışmalardan dolayı sadece yeşil sahanın kaldığı görülüyor.

EURO 2024 kataloğunda belirtilen bilgilere göre; İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, kapasitesinin de 92 bin 208'e yükseltileceği öğrenildi.

Olimpiyat Stadı'nın şu anki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı katalogda belirtiliyor. Bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisi minimize edilecek, oyuna etkisi azaltılacak. Yeni statta 191 tane loca yer alacak.

20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı kurulacak. Stadın, yılın her günü konser, toplantı, konferans gibi etkinliklerle yaşayan bir stadyum haline getirilerek, milli maçların, finallerin ve Türk futbolunun yeni evi olacağı ifade ediliyor.

Toplamda 92 bin 208 brüt kapasiteye sahip olan yeni tasarım, izleyicileri oyuna yaklaştırıyor ve orijinal Olimpiyat Stadı'nın düzenini geliştiriyor. Açılışı 2002 yılında yapılan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın mevcut hali ise 76 bin 761 kapasiteye sahip.

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Atatürk Olimpiyat Stadı, Şampiyonlar Ligi finali için hazırlanıyor

Atatürk Olimpiyat Stadı, Olimpiyat Stadı, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
SPORSEVMEZ:yahu bu stada harcanan para ile bir stadyum daha yapıldırdı.
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