Haberler » Güncel » Atatürk olimpiyat stadyumu'nun çimleri değiştirildi - Haber

Atatürk olimpiyat stadyumu'nun çimleri değiştirildi

(Havadan görüntülerle) ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NUN ÇİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİAli AKSOYERİSTANBUL,(DHA)Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

22.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:27
(Havadan görüntülerle) ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NUN ÇİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Ali AKSOYERİSTANBUL,(DHA)
Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stadyumun futbol oynanacak alanının çimlerinin yenileme işlemleri tamamlandı.
İKİ AŞAMALI YAPILACAK
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda geçtiğimiz ay başlatılan çalışmaların iki aşamalı olarak yürütüleceği öğrenildi. İlk etapta stadyumun 2020 UEFA Şampiyonlar ligi finaline kadar tüm bakımları yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek. İkinci aşamada ise stadyumun üstü kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.
ÇİMLERİ YENİLENDİ
İlk etap çalışmalarında stadyumun çim zemini tamamen sökülerek yenilendi. Yeni çimler yerine yerleştirilirken önümüzdeki günlerde sahanın çizgilerinin çizileceği belirtildi. Stadın diğer bölümlerinde yapılan çalışmaların ise hazırlanan plana göre ilerliyor. Çalışmalar kapsamında kaldırılan futbol oynanan alanın çevresindeki atletizm pistinin bulunduğu alanda ise düzenlenme çalışmaları devam ediyor.
Atatürk olimpiyat stadyumu'nun çimleri değiştirildi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Mustafa Kemal Atatürk, Çocuk İzleme Merkezi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:37:22