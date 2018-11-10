10 Kasım 2018 Cumartesi 12:17



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:17

Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. Yıldönümünde Kayseri'de anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanında 7'den 70'e herkes ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu.Kayseri'de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. Yıldönümünde ilk anma etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Saat 0905'i gösterdiğinde, çalan sirenler ile beraber saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet meydanında bulunan ayakkabı boyacıları, temizlik görevlileri 7'den 70'e herkes saygı duruşundan bulunarak Atatürk'ü andı.