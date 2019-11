Atatürk ölümünün 81'inci yılında Bilecik'te anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla anıldı. Bilecik Valiliği, Bilecik Belediye Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri ve dernekler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Protokol üyeleri daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere alandan ayrıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Remzi Düven, Türk milletinin tarih boyunca büyük devletler kurduğunu, kadim medeniyetler inşa ettiğini belirtti. Düven, "Bir milletin geçmişteki başarıları ve güzel hatıraları geleceğine ışık tutar ve umut olur. Medeniyetler kuran ve geliştiren milletler ayakta tutan ve yön verenler, o milletin içinden yetişen büyük insanlardır. Şanlı bir geçmişe sahip Türk milleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük olmak, geçmişte olduğu gibi geleceğe de damga vurmak arzusunda ise büyük evlatlarını ve onların hatıralarını canlı tutmak ve yetişmekte olan yeni nesillere öğretmek, tanıtmak zorundadır. Necip Türk milletinin kadim tarihinde zaman zaman sıkıntılı, buhranlı günler olmuştur. Fakat her zaman bağrından çıkarttığı büyük komutanlar, devlet adamları ile bu felaketlerden kurtulmayı başarmıştır" dedi."Atatürk milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır"Düven, Mustafa Kemal Atatürk'ün milleti için her türlü zorluğa katlandığını ve kendisini milletine adadığını belirterek, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Türk milleti 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tüm dünyaya meydan okuyarak dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kurtuluş destanı yazmıştır. Mustafa Kemal Atatürk vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi kıyaslanmayacak bir tutku derecesinde olan, hayatta iken ve ölümünden sonra maddi ve manevi tüm varlığını Türk milletine adamış bir devler adamı ve komutandı. Mensubu olduğu Türk milletini sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Onun 'Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim' sözü milletini ne kadar çok sevdiğini göstermiştir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından 'Atamız' adlı sinevizyon gösterisi ve Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Seneler Nasıl Geçiyor' adlı müzik gösterisi ile program sona erdi. Programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. - BİLECİK