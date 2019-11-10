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Atatürk, ölümünün 81. ölüm yıl dönümünde Çanakkale'de anıldı

Atatürk, ölümünün 81. ölüm yıl dönümünde Çanakkale'de anıldıÇANAKKALE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü sebebiyle Çanakkale'de resmi tören düzenlendi.

10.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:13
Atatürk, ölümünün 81. ölüm yıl dönümünde 'de anıldı
ÇANAKKALE - Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü sebebiyle Çanakkale'de resmi tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da katıldığı anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende saat 09: 00'da meydanda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma merasimi yapıldı. Saatler 09: 05'i gösterdiğinde ise anıt önündeki meşaleler yakıldı ve siren sesinin duyulmasıyla adeta hayat durdu. 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan coşkuyla okunması sonrası Atatürk'ü anma programı sona erdi.
Atatürk, ölümünün 81. ölüm yıl dönümünde Çanakkale'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


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