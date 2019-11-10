Haberler » Güncel » - Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı - Haber

- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı

- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldıKABİL - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:17
- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde 'da anıldı
KABİL - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Afganistan'ın başkenti 'de düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Anma etkinliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşma yapan Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, "İşgal vardı, eziyet vardı, çile vardı. Her doğan gün karanlıktı. Bir mum yakan olsa, ardından yürüyecekti Türk insanı. İşte böyle bir günde güneş gibi doğdu Türk milletinin üzerine Atatürk. Milletinin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtı. Türk ulusu ülkesine ve insanına aşık bu önderde, vatan sevgisini gördü. Milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir lider gördü" dedi.
- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:53 Afyonkarahisar'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri
13:56 DHA YURT BÜLTENİ-15
13:56 Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı
13:56 Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi
13:55 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:58:26