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Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Mersin'de törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Mersin'de düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:02Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Mersin'de törenle anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında 'de düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 7'den 70'e herkes 2 dakika boyunca Atatürk için saygı duruşunda bekledi.

Mersin'deki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sabah saat 08.45'te Vali Ali İhsan Su'nun Cumhuriyet Meydanı'na gelerek tören mangasını selamlamasıyla başladı. Törene, Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile protokol üyeleri, askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer'in ardından kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla da 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, limandaki gemiler, balıkçı barınağındaki tekneler sirenlerini, motorlu araçlar klaksonlarını, lokomotifler de düdüklerini 2 dakika boyunca çalarak anmaya katıldılar. Sirenler çaldığı sürece Mersin'de adeta hayat dururken, caddelerde bulunan Mersinliler de bulundukları noktada Atatürk için saygı duruşuna geçtiler. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile de Türk bayrağı önce göndere çekildi, daha sonra yarıya indirildi.

Anma programları Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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