Haberler » Güncel » Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı - Haber

Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.

10.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:52Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde 'de de anıldı.

Anma töreni Atatürk Anıtı'nda Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın anıta çelenk sunumuyla başladı. Protokolün çelenklerinin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anıttaki tören sona erdi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:57 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı
09:57 Şırnak'ta, 16 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması
09:57 DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 09.05 (Aktüel görüntüler)
09:52 Atatürk Taksim'de de törenle anıldı
09:56 İskenderun'da Ata'ya saygı
09:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
08:44 Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
08:07 Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, 81 yıldır özlem ve saygıyla anıyoruz
07:56 Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti
07:42 Şırnak'ta 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 09:57:37