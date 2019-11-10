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Atatürk ölümünün 81. yılında Balıkesir'de anıldı

Atatürk ölümünün 81. yılında Balıkesir'de anıldıBALIKESİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.

10.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:34
Atatürk ölümünün 81. yılında 'de anıldı
BALIKESİR - Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.
Anma töreni Atatürk Anıtı'nda Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın anıta çelenk sunumuyla başladı. Protokolün çelenklerinin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anıttaki tören sona erdi.
Atatürk ölümünün 81. yılında Balıkesir'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Türkiye, Yerel

Kaynak: İHA


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