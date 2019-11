Atatürk, ölümünün 81. yılında Bozyazı'da anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde Mersin 'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Kaymakamı Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Çelebi, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Yalçın, Başkan Çetinkaya ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.Tören daha sonra Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bozyazı Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni İsmail Yıldırım yaptı. Yıldırım, Atatürk'ü, 'Türk kurtuluş mücadelesinde milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı, her alanda gelişmenin ve çağdaşlaşmanın ancak aklın ve bilimin ışığında gerçekleştirilebileceğini temel kabul eden devlet adamı' olarak tanımladı.Gücünü ulusuna olan sevgisinden, güveninden ve inancından alan Mustafa Kemal Atataürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerlerle bütünleşmesi ve çağdaş dünyanın saygın üyesi durumuna gelebilmesi için giriştiği mücadelenin başından sonuna kadar Türk milletinin yüksek vasıflarına güvendiğini, kazanılan her türlü zaferin ise milletin eseri olduğunu söylediğini ifade eden Yıldırım, "Bütün teşebbüslerinde milletin sevgisine dayanmış, kudretli kişiliği ve gerçeği sezişe dayanan ikna kuvvetiyle, kitleleri sürükleyebilecek bir lider olduğunu göstermiştir. Milli kurtuluşa bayrak olan fikirleri, görüşleri ve ölmez eserleriyle, tesirleri memleket sınırlarını aşmış, mazlum milletlerin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde manevi kuvvet olmuştur" dedi.Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Bozyazı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ise 'Atatürk Oratoryosu'nu seslendirdi. Öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve toplu çekilen resim ile tören sona erdi. - MERSİN