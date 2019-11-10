Haberler » Güncel » Atatürk ölümünün 81. yılından Kocaeli'de anıldı - Haber

Atatürk ölümünün 81. yılından Kocaeli'de anıldı

KOCAELİ (İHA) – Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Kocaeli'de düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:07Atatürk ölümünün 81. yılından Kocaeli'de anıldı
KOCAELİ (İHA) – Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde 'de düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yıldönümü nedeniyle Kocaeli'de bir dizi tören düzenlendi. İzmit Saat Kulesi önünde düzenlenen ve Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın,

Haydar Akar, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, siyasi partilerin Kocaeli Milletvekilleri, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende çelenklerin Atatürk Anıtına sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören alanındaki bayraklar yarıya indirildi. - KOCAELİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54 SANKO Okulları'nda Atatürk anıldı
14:00 Çanakkale bilek güreşinde yine dünya şampiyonu oldu
14:00 Elazığ'da yabancı öğrenciler, okul bahçesini geleneksel oyunlar için hazırladı
13:59 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı
13:59 11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:19 Alkollü araç kullanma cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 14:00:45