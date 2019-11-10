Haberler » Güncel » Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek - Haber

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçilere dağıtılmak üzere tohum üretimi yapacak.

10.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:13Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçilere dağıtılmak üzere tohum üretimi yapacak.

Ankara ekonomisine ve çiftçiye katkı sağlayacak proje kapsamında büyükşehir ekipleri tarafından arazi temizlenerek, ekime hazır hale getirildi. 2 parsel ve yaklaşık 300 dekardan oluşan arazide Büyükşehir Belediyesi çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi (Macar fiği) tohumu üretecek. Hayvan yemi olarak kullanılan, kış şartlarına dayanıklı Macar fiği tohumu üretimine başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda tohumları kendisi üreteceği için de bütçesine katkı sağlayacak.

'DAHA SAĞLIKLI ETİ ANKARALILARLA BULUŞTURABİLECEĞİZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, arazinin yıllar sonra kuruluş amacına uygun olarak kullanılacağını belirterek şöyle dedi:

"Bu alan bir süredir kullanılmıyordu. Son yapılan ihalede Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla, belediye olarak araziyi 3 yıllığına kiraladık. Atatürk Orman Çiftliği Yönetimi'ne de teşekkür ediyoruz. Artık burada üretim yapılacak. Çiftçimize dağıtılmak üzere tohum yetiştireceğiz. Buranın kuruluş amaçlarından biri olan tohum dağıtma, damızlık dağıtma işlevini de yıllar sonra tekrar aktif hale getirmiş olacağız. Burada ürettiğimiz tohumlarımızı inşallah kırsaldaki çiftçilerimizle buluşturup, en ekonomik şekilde üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yem bitkileri üretimi artınca, hayvancılık da gelişecek. Böylece daha ucuza, daha sağlıklı eti Ankaralılarla buluşturabileceğiz."



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 Oğlunun nikah törenine giderken kazada hayatını kaybetti
17:00 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
16:59 MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı
16:58 "Türkiye ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sırada"
16:52 Yeşilyurt sonbaharda bir başka güzel
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:00:38