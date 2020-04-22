Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu

Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu öğretmeni Suna Tümer Engin, korona virüs sebebiyle evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak öğrencileri ile bir video hazırladı.

22.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:43
Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu
Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu öğretmeni Suna Tümer Engin, korona virüs sebebiyle evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak öğrencileri ile bir video hazırladı. Video, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen bayraklı çocuk fotoğrafları ile renklendirildi.

Bafra Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Suna Tümer Engin, korona virüs salgını tedbirleri sebebiyle evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında, okulun 7-D sınıfı öğrencileri ile Whatsapp üzerinden haberleşerek bir video hazırladı.

Suna Tümer Engin tarafından hazırlanan videonun senaryosunda, korona virüs sebebiyle dışarı çıkamayıp evde kalan ve pencerelerden üzgün bir şekilde bayramı nasıl kutlayacağını düşünen çocukların, bayramı evlerinden kutlama kararı almaları, bayrama hazırlanmaları ve evlerinde bayramı kutlamaları sahnelendi. Çocuklar tarafından kamera ile çekilen videolar öğretmenleri tarafından montajlanıp müzik eklenerek klip haline getirildi.

Öğretmen Suna Tümer Engin ayrıca, üyesi olduğu Türkiye çapındaki bir okul yardımlaşma grubundan bayraklı çocuk fotoğraflarını göndermelerini istedi. Engin'in çağrısı büyük ilgi gördü ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bayraklı çocuk fotoğrafları gönderildi. Fotoğraflar videoya eklenerek, 23 Nisan coşkusu Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların duyguları ile büyüdü. Engin, öğrencilerine ve Bafra Atatürk Ortaokulu Müdürü İsmail Erkanlıoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Suna Tümer Engin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, "Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizim okul kutlayacaktı. Hazırlıklara başlamıştık, üstelik bu sene 100'üncü yılını kutlayacağız. Korona virüs salgını nedeniyle maalesef mümkün olmadı. Ama aklıma bayramımızı sanal da olsa kutlayabileceğimiz bir fikir geldi. Sizlerden, 81 ilden ayrı ayrı çocuklarımızın Türk bayrağı elinde Atatürk tişörtü ile de olabilir veya güzelce giyinmiş çizdiği bir bayram resmini de gösteriyor olabilir fotoğrafınızı özelden göndermenizi rica ediyorum. Seçilen 100 çocuğumuz hazırlanan slaytta yerini alacak ve bu slayt paylaşılacaktır" sözlerine yer verdi.

Paylaşımın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden çocukların gönderdiği resimlerle 23 Nisan videosu hazırlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı Haberler
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı
Ceylan’ı döverek öldüren cani baba, ’Kızım istismara uğradı’ diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Haberler››Güncel››Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:21: Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. - Haber 20:20: FLAŞ - Haber 20:20: Sivas'ta bir apartman karantinaya alınacak - Haber 20:20: Tekirdağlı minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı - Haber 20:19: Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler 16:07: Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor - Haberler 08:35: Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı - Magazin