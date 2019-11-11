Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek

Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ve 84-80'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı maç öncesi açılan Atatürk pankartını tüm oyuncular taşımış ancak Sloukas pankartı tutmamıştı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Yunan basketbolcu, bir açıklama yaparak kasıtlı bir tavrının olmadığını ifade etmişti.

Fanatik'in haberine göre; Sloukas'ın bu açıklamasına rağmen yönetim kurulunun yazılı bir savunma talep edeceği ifade ediliyor ancak Başkan Ali Koç ve ekibinin hassasiyet duyduğu bir durum daha var.

Başta A Milli futbolcularımız olmak üzere birçok yerli futbolcunun verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'nın soruşturmalar başlatması, sarı lacivertli ekibi tedirgin ediyor.

YURT DIŞINDAN ALGI OPERASYONU ENDİŞESİ

Fenerbahçe yönetimi, Sloukas üzerinden devam eden pankart krizinin, dış basında farklı yansıtılmasından ve algı operasyonları için düğmeye basılmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle yaşanan pankart krizi ve Sloukas'la yürütülecek diyaloğun çok hızlı bir şekilde tamamlanması, ayrıca tartışmalara neden olmayacak şekilde finalize edilmesi planlanıyor.