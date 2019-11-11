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Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Beko ile Sompo Sigorta arasında oynanan maçta Atatürk için açılan pankartı tutmayan yıldız oyuncu Kostas Sloukas'tan savunma istedi.

11.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:06

Sompo ile arasında oynanan ve 84-80'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı maç öncesi açılan Atatürk pankartını tüm oyuncular taşımış ancak Sloukas pankartı tutmamıştı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Yunan basketbolcu, bir açıklama yaparak kasıtlı bir tavrının olmadığını ifade etmişti.

Fanatik'in haberine göre; Sloukas'ın bu açıklamasına rağmen yönetim kurulunun yazılı bir savunma talep edeceği ifade ediliyor ancak Başkan Ali Koç ve ekibinin hassasiyet duyduğu bir durum daha var.

Başta A Milli futbolcularımız olmak üzere birçok yerli futbolcunun verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'nın soruşturmalar başlatması, sarı lacivertli ekibi tedirgin ediyor.

YURT DIŞINDAN ALGI OPERASYONU ENDİŞESİ

Fenerbahçe yönetimi, Sloukas üzerinden devam eden pankart krizinin, dış basında farklı yansıtılmasından ve algı operasyonları için düğmeye basılmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle yaşanan pankart krizi ve Sloukas'la yürütülecek diyaloğun çok hızlı bir şekilde tamamlanması, ayrıca tartışmalara neden olmayacak şekilde finalize edilmesi planlanıyor.

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Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Sigorta, Beko, Spor


HABER YORUMLARI (5)
KAPTAN:ADAM HAKLI BEYLER DAGILIN
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ADA:yapmayın arkadaşlar bu sporcuya yapılan tutum hiç hoş değil. asker selamı veren oyuncularımıza yapılandan ne farkı kaldı. çok gereksiz bir durum tam reklam ediyoruz kendimizi. Ki bu yapılan dayatma Atatürkümüzün ilkelerine ters .
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ZİYAA:Fransız, Sırp, Amerikan tutuyor da sana ne oluyor Kostas! Kesin biletini gitsin. Zaten oynayamıyor eskisi gibi.
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TRİVELA:Adam Yunan, Mecburmu tutmaya ? az biraz empati yapalım, Bizim Türk Sporcuya orada Samsonun posterini tut deseler tutarmıyız? ya yunan sporcu almayacaksın yada bunları düşüneceksiniz arkadaş. Milliyetçi bir Türküm ama bu adamın duygularını anlamayacak kadarda öküz değilim
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YORUMCULUK79:O kadar milliyetçiysen Samson dediğin adamın ülkesine para kazanmaya gitmeyeceksin arkadaşım. Ülkende kalıp, ülkene hizmet edecek, vatanına milletine hayırlı vatandaş olacaksın.
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