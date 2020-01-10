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Atatürk posterinin üzerinin kapatıldığı okulla ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir'de bir lisede düzenlenen programda Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

10.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:05Atatürk posterinin üzerinin kapatıldığı okulla ilgili soruşturma başlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 'de bir lisede düzenlenen programda Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İzmir'deki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesinde resmi tatil gününde düzenlenen etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesinin resmi tatil günlerinde özel etkinlikler için de kullanılmakta olan çok amaçlı salonunda bir sivil toplum kuruluşu tarafından özel bir program gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili olarak Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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