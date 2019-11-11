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Atatürk satranç turnuvası heyecanı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Satranç İl Temsilciliği 10 Kasım'da aramızdan ayrılan Ulu Önder Atatürk'ün anısına satranç turnuvası düzenledi.

11.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:58Atatürk satranç turnuvası heyecanı
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Düzce Satranç İl Temsilciliği 10 Kasım'da aramızdan ayrılan Ulu Önder Atatürk'ün anısına satranç turnuvası düzenledi.

Düzce Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Atatürk satranç turnuvası nefes keserken yarışmacılar, birinci olmak için üç gün boyunca satranç taşlarını oynattı.

A Kategorisinde Ender Ak birinci, Mert Pehlivan ikinci, Emre Mecit üçüncü, B Kategorisinde Fikri Özkaya birinci, Arda Cemal Gül ikinci, Mehmet Talha Çelik üçüncü, C Kategorisinde ise Mehmet Saka birinci, Saitcan Erhan ikinci, Ege Akın Yurdayanık üçüncü oldu. Turnuva sonunda ise en iyi kadın sporcu ödülü Zeynep Fazlı Baydar'a verildi. - DÜZCE

Mustafa Kemal Atatürk, Düzce Gençlik Merkezi, 10 Kasım, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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