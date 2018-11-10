Atatürk, Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Atatürk'ün sevdiği şarkılar, birbirinden özel nağmelerle;Neşe Sarısözen Adalı tarafından seslendirildi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu özel anma programında Atatürk'ün severek dinlediği eserler katılımcılar tarafından keyifle dinlendi.

ŞARKILAR BİRLİKTE SÖYLENDİ

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konserinde birbirinden özel nağmeler mikrofonlardan süzülerek dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Bu özel anma programında Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinlendi ve konsere katılanlar eserlere eşlik etti. Atatürk'ün severek dinlediği şarkılara eşlik ederek Atayı anan katılımcılar, Vardar Ovası, Kırmızı Gülün Âli Var, Yanık Ömer, Havada Bulut Yok gibi Atatürk'ün severek dinlediği şarkıları Neşe Sarısözen Adalı'dan dinledi.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. Yıl dönümünde Atamızın severek dinlediği şarkılar, Neşe Sarısözen Adalı tarafından seslendirildi. Atamızın severek dinlediği eserleri keyifle dinleyen ve serlere eşlik eden katılımcılar Ata'nın sevdiği eserlerle onu yâd etti.