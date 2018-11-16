Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı

16 Kasım 2018 Cuma 12:51



16 Kasım 2018 Cuma 12:51

Hitit Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan koro, vefatının 80. yıl dönümünde Atatürk'ü sevdiği şarkıları seslendirdi.Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü bünyesinde akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla kurulan koro, ilk konserini Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenledi.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda, "Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Kahramanlık Türküleri" adıyla düzenlenen konserde, Doktor Öğretim Üyesi Elif Doğru yönetimindeki koro, Yemen Türküsü, Çanakkale Türküsü, Yörük Ali, İzmir'in Kavakları, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikayet ve Vardar Ovası adlı türküleri seslendirdi.Seslendirilen türkülerin öykülerinin de anlatıldığı konser beğeni topladı.Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, etkinliğin ardından koro üyelerini tebrik ederek, konserlerin devam etmesi temennisinde bulundu.Alkan, yaptığı açıklamada, Atatürk'ün sevdiği şarkılar konserini uzun zamandır yapmayı planladıklarını ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından konserin gerçekleştirildiğini söyledi.Hitit Üniversitesi bünyesinde açılan müzik bölümünün, kendini ispatlamış akademisyenler sayesinde kısa sürede uzun yol kat ettiğini ifade eden Alkan, şunları kaydetti:"Akademisyenlerimizin de içerisinde görev aldığı koro çalışmasını bir süre önce başlatmıştık. Bu çalışmanın sonunda öğrencilerimizin anlamlı bir günde anlamlı bir etkinliğe imza atmaları için bu konseri gerçekleştirdik. Koromuz, Ulu Önder Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde onun sevdiği şarkılar ve kahramanlık türkülerinden oluşan repertuvarla dinleyicilerin huzuruna çıktı. Bu vesileyle Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum."