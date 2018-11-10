Atatürk Sevgisi Engel Tanımadı

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında Atatürk'ün özel eşyalarını yakından görme ve inceleme fırsatı bulan engelli izciler, yanlarında getirdikleri kırmızı karanfilleri Atatürk'ün yatağına bırakarak, dua etti."Son derece heyecanlandık"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümü kapsamında bir dizi anma etkinliği düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi, engelli gençlerden oluşan Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyelerinin isteği üzerine Dolmabahçe Sarayı'na bir ziyaret düzenledi. Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün odasını ve eşyalarını görmenin kendilerini son derece heyecanlandırdığını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teşekkür etti. - İSTANBUL