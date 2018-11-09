Bursa
'da 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Atatürk Şıklığı" sergisi, Hünkar Köşkü'nde izlenime açıldı.
Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas
, köşkün bahçesindeki serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, bir lider olarak yaşamının her aşamasında örnek olduğunu söyledi.
Atatürk'ün, 1925 yılında kılık kıyafet devrimiyle günlük yaşamda bir ilki Türk halkına nakşettiğini dile getiren Elmas, şöyle konuştu:
"28 Eylül
1925 tarihinde halk, modern kıyafet ve şapkalarla, Atatürk'ün de katılımıyla Türkiye
'de yapılan ilk açık hava toplantısını içinde bulunduğumuz Hünkar Köşkü'nde gerçekleştirmişti. Yaşadığı yüzyıl içinde hatta şimdi bile Atatürk en şık giyinen liderlerden birisiydi. Sadece Cumhurbaşkanlığı döneminde değil, ülkenin kurtuluşu için cepheden cepheye koşarken de titizliği ve şık giyimiyle dünyanın dikkatini çekiyordu."
Elmas, "Tüm zamanların en iyi giyinen lideri" olarak anılan Atatürk'ün, onca yoksulluk ve kargaşanın içinde dahi Türk ordusuna cesaret, düşmana yılgınlık vermek için kıyafeti savaş taktiği olarak kullandığını ifade etti.
Sergiyi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında açtıklarını belirten Elmas, şunları kaydetti:
"Atatürk'ün söze dayanmayan, 'iletişimin en güçlü şekli' diyebileceğimiz giyim tarzıyla zaman zaman kıyafetlerini de çizen iyi bir stilist olduğu biliniyor. Biz de bu şıklığı Paşa'nın Bursa'da kullandığı ikametgahlardan olan Hünkar Köşkü'ne taşıdık. Modern kıyafetleriyle halk üzerinde örnek oluşturmaya çalışan Atatürk'ü, kıyafet devriminin ilk tespitlerini yaptığı Hünkar Köşkü'nde kendi giyim tarzı ve kıyafet tercihlerine ilişkin büyüteç altına aldık. Özellikle tüm Bursa halkını, Ulu Önder'in bu yönünü tanımak üzere Hünkar Köşkü'ne davet ediyorum."
Atatürk'ün giysi tercihlerine yönelik bilgi notları ve şıklığına dair fotoğrafların yer aldığı 45 panodan oluşan sergi, 9 Şubat 2019 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.
10 Kasım,Bursa,Mustafa Kemal Atatürk