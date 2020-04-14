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Atatürk silüetinin izlendiği mahalle karantinaya alındı

Atatürk silüetinin izlendiği mahalle karantinaya alındı Ardahan'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

14.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:58
Atatürk silüetinin izlendiği mahalle karantinaya alındı
ARDAHAN - Ardahan 'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Mustafa Kemal mahallesine il dışından gelen ve testi pozitif çıkan birinin akrabaları ile de temas ettiği gerekçesiyle Korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe kaymakamlığı tarafından Mustafa Kemal mahallesine korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi.
Ardahan Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Damal ilçemize bağlı Mustafa Kemal mahallesinde tespit edilen bir vakadan dolayı çalışma başlatıldı. Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar Mustafa Kemal mahallesinde karantina uygulaması başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Mahallede sağlık ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Damal Belediye Başkanı Ergin Önal da "İl dışından ilçemize gelen ve korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da, İlçe Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar gereği, Mustafa Kemal mahallesine giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu aşamada sizlerden ricam, evlerinizde kalarak sabırla sürecin tamamlanmasını beklemenizdir. Mağduriyet oluşmaması ve oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için, tüm kurumlarımız ve belediye ekiplerimizle görev yapmaya devam etmekteyiz." şeklinde konuştu. Atatürk silüetinin izlendiği mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ardahan, Damal, 3. Sayfa
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