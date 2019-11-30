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Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü

Atatürk silüetinin yansıdığı Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde Cengiz Morkoç isimli vatandaşın ahırında çektiği görüntü kafa karıştırdı.

30.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:10

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yansıdığı 'ın İlçesine bağlı Ata Mahallesi'nde çekilen bir fotoğraf büyük korkuya neden oldu.

ARKA PLANDAKİ GÖRÜNTÜ ŞOKE ETTİ

Alınan bilgiye göre; Cengiz Morkoç isimli vatandaş evinin yanında bulunan ahırda yeni doğmuş buzağısının fotoğrafını çekti. Ahırda çektiği fotoğrafa ışıkta çocukları ile birlikte bakan Morkoç, arka planda beliren görüntüyü fark edince neye uğradığını şaşırdı.

BUZAĞININ ARKASINDA GİZEMLİ BİR SİLÜET VARDI

Fotoğraf karesinde buzağının arkasında gözleri parlayan belli belirsiz bir insan silüeti vardı. Görüntü karşısında paniğe kapılan Morkoç, ahıra tekrar gidip baksa da fotoğraf karesinde beliren silüeti göremedi.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Fotoğraftaki silüetin ne olduğunu anlayamayan aile üyeleri, komşularını çağırarak ahırı ışıklandırdı. Tartışma yaratan fotoğraf karesindeki silüet için farklı yorumlar yapılsa da kimse ne olduğunu anlayamadı. (Fakir Yılmaz/Özel Haber)

Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü

Mustafa Kemal Atatürk, Ata Mahallesi, Ardahan, Damal, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
SANANE:Adam altına sıçar valla bende ardahanlıyım tövbe o ahıra girilmez
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