Atatürk Taksim'de de törenle anıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında Taksim
'de düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin konulduğu törende, saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile tören son buldu. - İSTANBUL