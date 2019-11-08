"Atatürk" temalı sergi açıldı

Atatürk Anı Müzesi'nde, Hamdi Sait Barlas'ın 1938-1964 yılları arasında derlediği, oğlu Mehmet Nezih Barlas'ın Gaziantep Kent Arşivi'ne bağışladığı gazete manşetlerinden ve ressam Halil Gören'in çizdiği Atatürk portrelerinden oluşan "Atatürk Sergisi" açıldı.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni nesle anlatmak onu saygı ve minnetle anmak amacıyla "Atatürk" temalı sergi açtıklarını söyledi.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım'ın seneyi devriyesinde böylesi önemli bir çalışmanın sergilenmesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Bayrak, "Atatürk Sergisi"nde yıllar önce yazılı basında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki haberlerin yanı sıra ressam Halil Gören'in çizdiği Atatürk portrelerinin sergilenmesiyle yeni nesle Atatürk'ün anlatıldığını dile getirdi.

Hamdi Sait Barlas'ın oğlu Dr. Mehmet Nezih Barlas da babası tarafından oluşturulan koleksiyonun Gazianteplilerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Ressam Halil Gören, çizdiği Atatürk posterlerinin Atatürk Anı Müzesi'nde sergilenmesinin kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan protokol, Hamdi Sait Barlas'ın oğlu Mehmet Nezih Barlas'a koleksiyonunu Kent Arşivi'ne bağışladığı için teşekkür belgesi verdi, ressam Halil Gören'eise sergiye katkılarından dolayı hediye takdim etti. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar icra edildi. Sergi, kasım ayı boyunca açık tutulacak.