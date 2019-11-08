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"Atatürk" temalı sergi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında ressam Halli Gören ve Hamdi Sait Barlas'ın koleksiyonlarının yer aldığı "Atatürk" temalı sergi düzenlenen törenle açıldı.

08.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:01
Büyükşehir Belediyesince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında ressam Halli Gören ve Hamdi Sait Barlas'ın koleksiyonlarının yer aldığı "Atatürk" temalı sergi düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Anı Müzesi'nde, Hamdi Sait Barlas'ın 1938-1964 yılları arasında derlediği, oğlu Mehmet Nezih Barlas'ın Gaziantep Kent Arşivi'ne bağışladığı gazete manşetlerinden ve ressam Halil Gören'in çizdiği Atatürk portrelerinden oluşan Atatürk Sergisi açıldı. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni nesle anlatmak onu saygı ve minnetle anmak amacıyla "Atatürk" temalı sergi açtıklarını söyledi. Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım'ın seneyi devriyesinde böylesi önemli bir çalışmanın sergilenmesinin takdire şayan olduğunu belirtti. Bayrak, Atatürk Sergisinde yıllar önce yazılı basında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki haberlerin yanı sıra ressam Halil Gören'in çizdiği Atatürk portrelerinin sergilenmesiyle yeni nesle Atatürk'ün anlatıldığını dile getirdi. Hamdi Sait Barlas'ın oğlu Dr. Mehmet Nezih Barlas da babası tarafından oluşturulan koleksiyonun Gazianteplilerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Ressam Halil Gören, çizdiği Atatürk posterlerinin Atatürk Anı Müzesi'nde sergilenmesinin kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan protokol, Hamdi Sait Barlas'ın oğlu Mehmet Nezih Barlas'a koleksiyonunu Kent Arşivi'ne bağışladığı için teşekkür belgesi verdi, ressam Halil Gören'e ise sergiye katkılarından dolayı hediye takdim etti. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar icra edildi. Sergi, kasım ayı boyunca açık tutulacak. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Halil Gören, Gaziantep, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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