"Atatürk'ten sonra duvarlarda en çok benim fotoğrafım kaldı"

Hastanelerde ve sağlık ocaklarındaki fotoğraflarda 'sus' işareti yaparak akıllarda yer eden manken Dilek Tunca, İzmir'de bulunan özel bir hastanede anjiyo oldu.

13.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:28
Hastanelerde ve sağlık ocaklarındaki fotoğraflarda 'sus' işareti yaparak akıllarda yer eden manken Dilek Tunca, İzmir'de bulunan özel bir hastanede anjiyo oldu. Hastanedeki doktorlar ve hemşireler, Türk tıp dünyasında özel bir yeri olan Tunca'ya büyük ilgi gösterdi.

Manken Dilek Tunca, 1976 yılında "Sus" işareti pozuyla bir fotoğraf çektirdi. Bu fotoğraf, Türkiye'deki ve yurt dışındaki hastaneler ve sağlık ocaklarının duvarlarında uzun yıllar yer aldı. Hemen hemen herkesin tanıdığı; ancak ismini bilmediği biri olan Dilek Tunca, geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında İzmir'de bulunan bir özel hastanede tedavi oldu. Kalbine daha önce stent takılan Tunca'ya anjiyo yapıldı.

"Atatürk'ten sonra en çok benim fotoğrafım duvarlarda kaldı"

Tedavisinin ardından konuşan Dilek Tunca, hiçbir rahatsızlığının kalmadığını ve doktorunun operasyonu 3 dakikada bitirdiğini ve güzel geçtiğini söyledi.

Hastanede kaldığı süre boyunca tüm çalışanların kendisine büyük ilgi gösterdiğini belirten Tunca, "Hastanedeki hemşireler ve doktorlar beni tanıyarak yanıma geldiler. Bana çok iyi davrandılar, hatırımı sordular. Bütün sağlık çalışanları elleri öpülesi insanlar" dedi.

44 yıl önce çektirdiği fotoğrafın tüm sağlık kuruluşlarının duvarlarında yer aldığının sorulması üzerine Tunca, şu yanıtı verdi:

"Ben o fotoğraftan dolayı her zaman çok mutluyum. Fotoğrafım duvarlardan senelerce inmedi. Atatürk'ten sonra en çok benim fotoğrafım duvarlarda kaldı. Hayatımın en zor anlarımda doktorlar ve hemşireler yardımıma koştu."

"Dilek Tunca'nın Türk tıbbında çok özel bir yer var"

Dilek Tunca'nın kalp operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. İstemihan Tengiz, Tunca'nın Türk tıbbı içinde çok özel bir yeri olduğunu söyleyerek, "Ben küçüklüğümde hastanelere gittiğimde kendisinin resmini görürdüm ve bende hep bir rahatlık izlenimi oluştururdu. Halen aynı güler yüze sahip bir insan kendisi. Hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Bizim için çok özel bir insan kendisi. Ben bütün personelin Dilek Hanım ile tanışmasını özellikle istedim. Ondan alacakları bir feyz mutlaka vardır diye düşündüm" dedi.

Yapılan operasyonu hakkında da bilgi veren Tengiz, "Dilek Tunca'nın kalp damarlarına daha önce takılan bir stendi vardı, bugün de onun kontrolünü yaptık. Operasyonu lokal anesteziyle yaptık ve bu sırada muhabbet ediyorduk. Operasyonu çok kısa sürede bitirdik ve sonucunun da güzel çıkması hepimizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Tunca'ya hemşireler büyük ilgi gösterdi

Hastanede görev yapan hemşirelerden Mehtap Üçdal, Dilek Tunca'nın fotoğrafını çocukluğundan beri tüm hastanelerde gördüğünü ve o fotoğrafında mesleğini seçmesinde büyük etkisi olduğunu ifade etti. Üçdal, Dilek Tunca'yı burada gördükleri için çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını belirterek, "Çocukluğumdan beri onu hemşire olarak düşünürdüm ama bugün onun manken olduğunu öğrendim. Dilek Hanımın o 'sus' işareti herkesin aklında kalan bir işaret. Biz de kendi hastanemizde 'sus' işaretini yapıp temsil etmek istedik" dedi.

Daha sonra Dilek Tunca, hemşireler ile birlikte "Sus" pozu verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Dilek Tunca, Manken, İzmir, Tunca, Güncel, Haber

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