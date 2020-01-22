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Atatürk tişörtü giyen Denis Vashchuk, Avustralya Açık'a damga vurdu

Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki Lesia Tsurenko-Ashleigh Barty maçında tribündeki Atatürk tişörtlü seyirci herkesin ilgi odağı oldu. Tsurenko'nun Ukraynalı kondisyoneri Denis Vashchuk, tişörtü giymesinin nedenini açıkladı.

22.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:47

Açık'ın ilk gününde tek kadınlarda klasman lideri Ashleigh Barty, Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Barty ilk seti 7-5 kaybetmesine karşın 6-1'lik iki setli maçı kazandı ve adını 2. tura yazdırdı.

Müsabakada esas dikkat çeken nokta ise Tsurenko'nun kondisyoneri Ukraynalı Denis Vashchuk'un Atatürk tişörtü giyiyor olmasıydı.

"ATATÜRK, GELİŞİM VE İLERLEMENİN SEMBOLÜ"

Eurosport spikeri Buğra Balaban'ın ulaştığı Vashchuk, tarihle bir hayli ilgili olduğunu belirterek, "Ulusun babası" ve "reformist" sıfatlarıyla tanımladığı Mustafa Kemal Atatürk'ü, gelişimin ve ilerlemenin sembolü olduğu için maçta onun tişörtünü giymeyi tercih ettiğini açıkladı.

Atatürk tişörtü giyen Denis Vashchuk, Avustralya Açık'a damga vurdu

Mustafa Kemal Atatürk, Ashleigh Barty, Avustralya, Spor


HABER YORUMLARI (6)
İMAMOĞLU..:Elin gavuru giydiyse ne olmuş ki?
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.:ATATÜRKÜN KURDUĞU CUMHURİYETİ BAZILARI HAZMEDEMİYOR MİDESİNE OTURUYOR ÇÜNKÜ ONLARDA MİDE YOK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KELİMESİNİ BİLE SÖYLEMEYE KORKUYORLAR TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLUYOR BUNLARIN GÜNLERİ SAYILI ABBAS YOLCU
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ÇOMARKOPTER:Bazıları bu işe fena halde bozulacak :))))
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TRABZONLU:iğrenerek söylüyorum bu ülkeden defol git sen ve senin gibi düşünen bütün herkese sesleniyorum yere tükürülen tükürcükten farkınız yok. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, bu ülkeyi temsilen milli mücadelesiyle dünyaya baş kaldırmış bir ejdadımızın baskılı tişörtünü giyen adam bile anlamış sen anlamamışsın. israfsın sen başka hiç bişi değil.
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HATAYLI:helal olsun düşman dışarda olsa çoktan bitirmiştik düşman malesef içerde. ecdadına küfreden bir nesil olduk malesef
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BİZİM KIZ İZMİRLİ FENA ATATÜRKCÜ:BU UKRANYALIYA SEVDALI ODA ONA OLAN SEVGiSiNi BU SEKiL SERGiLEMiS ABARTILACAK Bi DURUM YOK
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