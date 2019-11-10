Haberler » Güncel » Atatürk, Tunceli'de anıldı - Haber

Atatürk, Tunceli'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:36Atatürk, Tunceli'de anıldı

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'de düzenlenen törenle anıldı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kültür merkezinde devam eden törene katılan protokol, ön sıralardaki yerlerine oturmayıp vatandaşların arasına geçti. Atatürk'ün yaşamı ve başarılarının anlatıldığı konuşmaların yapıldığı törende gösterileri sunuldu. Tören, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği  türküleri okumasından sonra okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:53 Ankara'da Atatürk için mevlit okutuldu
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:53 Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi
16:53 (Ek bilgilerle yeniden) ARNAVUTKÖY'DE OĞLUNUN NİKAHINA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ.
16:52 Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:54:32