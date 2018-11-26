Atatürk'ü Anma 9'uncu Briç Turnuvası Kartal'da Gerçekleştirildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:16



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:16

KARTAL Belediyesi ve Briç Federasyonu iş birliğiyle 9'uncu Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası düzenlendi. Çok sayıda briç severin yer aldığı turnuvada katılımcılar, dereceye girebilmek için mücadele etti. Dereceye girenler, kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi.Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Briç Federasyonu'nun birlikte organize ettiği Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası'nın bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi.Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan, Başhakem Suat Öztürk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve çok sayıda briç sever katıldı."BAŞKAN ÖZ'E TEŞEKKÜR EDERİM"Turnuvanın açılış konuşmasında Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün briç sporuna verdiği desteğin yadsınamaz olduğunu belirtti. Polatkan, konuşmasının devamında, "Kartal Belediyesi Akıl Oyunları Merkezi'ni açarak briç sporunun hizmetine sunan Başkan Altınok Öz'e, 9 yıldır Kartal'da briçin güzelliğini yaşattığı için, sosyal belediyecilik kapsamında Türkiye'de yerel yönetimlerin briçe olan desteği ve ilgisine öncülük ettiği için tüm briç severler ve kulübüm adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise, "Atatürk'e ve briçe gönül verenleri, aynı çatı altında buluşturduğumuz için mutluyuz" diyerek turnuvaya katılan tüm oyunculara başarılar diledi ve derece alacak oyuncuları da tebrik etti.Açılış töreninin ardından başlayan turnuvaya 4 ayrı grup ve 60 masa halinde toplam 240 oyuncu katıldı. Turnuvanın sonunda ise oyuncular 5 ayrı kategoride ödüllendirildi. Turnuvanın genel sıralamasında 3. olan ekibe ödülünü, Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan, 2. gruba Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu verirken, birinci olan takım ise ödülünü Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan'dan aldı.Genel sıralamada birinciler Kenan Büklü, Ramazan Burak Başkan, ikinciler Ender Aksüyek, Volkan Denizci, üçüncüler Yiğit Özcelep, Rahmi Özcelep, karışıkta Salih Haldun Polat, Zeynep Arzu Demirbilek, senyörde Aydın Karaduman, Recep Burhan Benli, gençte Serhat Baykara, Serhat Baran Balka, kadında Ferda Kankılıç, Aylin Güventaş Denizci oldu. - İstanbul