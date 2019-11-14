Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın inceleme ve soruşturma başlattığı 10 Kasım'daki etkinliklerde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığını okulun ismi belli oldu. Soruşturma açılan okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu belirlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

"PEDAGOJİK AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ"

Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"SECDE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan, öğretmen ve okul müdürünün ilk savunmasında "Etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ile velilerin de kareografiyi görebilmeleri amacıyla dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığı" yönünde ifade verdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İlkokul çocuklarının, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerinde çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki toplamıştı. Görüntüler üzerine Milli Eğitim bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.