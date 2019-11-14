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Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı (2)

'BU GÖRÜNTÜ YANLIŞ'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı.

14.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:09Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı (2)

'BU GÖRÜNTÜ YANLIŞ'

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun 'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, okulda öğrencisi olan veliler de görüntüyü doğru bulmadıklarını belirtti. İnanç ve saygının farklı kavramlar olduğunu ifade eden öğrenci velisi İlyas Okka, "Şaşırdık. Eğitimde böyle yanlışların olmaması lazım, inançla eğitim ayrı kavramlar. Bu şekilde secde görüntüleri yanlış. İleride çocuklarımızın din ve saygıyı karıştırmasına neden olur. Bu duruma devletimizin el atması, uyarması lazım. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.



Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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