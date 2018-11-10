Ordu
'da, Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Yol Koşusu" düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından organize edilen etkinlik, Mesudiye
ilçesinde yapıldı.
21 ilden 200 sporcunun katıldığı etkinlik öncesi düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz, Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı İsa Gül
, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Turgut Subaşı
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma
Komutan Vekili Mehmet Balcı
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğindeki Türkiye'nin, her alanda dünya ile yarıştığını, rekabet ettiğini ve geliştiğini vurgulayan Yavuz, Ordu'nun da 19 ilçesiyle Karadeniz
'de parlayan bir yıldız olduğunu söyledi. Topçam
'daki tünelin açıldığını görmenin ve oradan geçerek buraya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu anlatan Yavuz, gelecek yılın ilk çeyreğinde yolu tamamıyla açmayı da planladıklarını belirtti.
Vali Yavuz, an itibariyle Ordu'da 3.6 milyar liralık ulaşım yatırımının devam etiğine dikkati çekerek, "Ordu'nun tüm ilçeleriyle bağlayacak en güzel yolları yapacağız ve sizlerin çektiği sıkıntıları gidereceğiz. Buna gönülden inanıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın Ordu'ya ayrı bir sevgisi, ayrı bir muhabbeti var. Sporcularımıza hoş geldiniz diyor, güzel bir yarışma olmasını temenni ediyorum." dedi.
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de ilçe olarak geçen iki yıl yarı maraton şeklinde yaptıkları atletizm yarışmalarını bugün de farklı bir boyuta getirdiklerini kaydetti.
4 kategoride koşuldu
Yapılan konuşmaların ardından Atatürk'ü Anma Yol Koşusu'nun startı, Vali Yavuz tarafından verildi.
Etkinlik, 3 bin metre genç erkekler, 2 bin metre genç bayanlar, 2 bin metre erkekler ve bayanlar halk koşusu olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı.
Atatürk'ü Anma Yol Koşusu'nda, 3 bin metre genç erkekler koşusunda Mardin
'den Ahmet Alkanoğlu birinci, Bitlis
'ten Sinan Aksoy ikinci, Gümüşhane
'den Abdullah Çakır
üçüncü oldu. 2 bin metre genç bayanlarda ise Muş
'tan Berfin Barışer birinci, Antalya
'dan Elif Poyraz ikinci, Siirt
'ten Selma
Oysal üçüncülüğü elde etti.
2 bin metre erkekler halk koşusunda Sivas
'tan Osman Karamercimek birinci, Kars
'tan Ömer Aslan
ikinci, Sivas'tan Ahmet Belde üçüncü olurken, 2 bin metre bayanlar halk koşusunda ise Kırıkkale
'den Semra Karaslan birinci, Ordu'dan Özlem Balakar ikinci, Ordu'dan Derya Şeker
de üçüncü oldu.
Genç,Ordu,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:03