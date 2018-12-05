Atatürk'ü Bilecik'e Gelişinin 98. Yıl Dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Bilecik
'e gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı.
Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dilara Uslu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milli Mücadeledeki Bir Dönüm Noktası: Bilecik" konulu konferansta, Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul
ile Anadolu arasındaki her türlü ulaşım ve haberleşmenin sağlandığı önemli güzergahın Bilecik olmasından dolayı İstanbul hükümeti ile Bilecik'te buluşmayı tercih ettiğini söyledi.
Atatürk'ün, ayrıca güvenlik gerekçesiyle buluşma noktası olarak Bilecik'i seçtiğini anlatan Uslu, şunları kaydetti:
"Bilecik görüşmesi sonrasında iki hükümet arasında bir daha görüşme gerçekleşmemiştir. Bilecik görüşmesinin Türk milli mücadelesi içerisindeki yeri ise Ankara
hükümetinin kararlı tutumu ve milletin tek temsilcisi olduğu dünyaya basın yoluyla duyurulmuştur. Görüşmeden bir sonuç çıkmamış olmasına karşın Mustafa Kemal Atatürk'ün basını doğru kullanmasıyla halk arasında itilaf devletlerin istediği bir karşılıklılığın çıkması önlenmiştir. İstanbul ve Ankara hükümetleri arasında Bilecik'te gerçekleşen bu görüşmeyle milli mücadele konusunda geri adım atılmayacağı bir kez daha hem ulusa hem de dünyaya dile getirilmiştir. Samsun
'da başlayan milli mücadele başarıyla sonuçlanmıştır."
Uslu, milli mücadelenin en kanlı dönemlerinin ise Yunanlıların geri çekilme süreci olduğunu hatırlatarak, "Yunan ordusu Eskişehir
'den İzmir
'e kadarki bölgede geçtikleri şehir, kasaba ve köyleri yıkmışlardır. Bilecik'te o yakıp yıkılan şehirlerden biridir. Milli mücadelenin önemli mevkilerinden olan Bilecik'te diğer yerlerde olduğu gibi yaraların sarılması kolay olmamıştır." ifadelerini kullandı.
Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve 2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı'nın Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesiyle sona erdi.
Programa, Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
, Belediye Başkanı Nihat Can
, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.
Şeyh Edebali,Mustafa Kemal Atatürk,Bilecik
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:36