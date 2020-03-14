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Atatürk'ü canlandıracak!

Oyuncu Ümit Cem Şenol, önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan 'Atatürk' filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağını söyledi. Ümit Cem Şenol, Snob Magazin'e samimi açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

14.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:00
Atatürk'ü canlandıracak!

Önceki gün City's Nişantaşı 'nda alışveriş turunda objektiflere takılan Şenol, Atatürk filmi hakkında "Harika bir oyuncu kadrosu oldu. Bu zamana kadar Türkiye 'de çekilecek en bütçeli film olacak. Film görsel efektlerle& ; çekilecek. Çekimler iki üç haftaya başlayacak. Çekimlere maksimum beş hafta sürecek." dedi.



'Çok heyecanlıyım'

Atatürk'ü canlandıracağını ifade eden Şenol, "Çekimler İstanbul'da olacak. Çekimlerin finali Samsun'da tamamlanacak. Atatürk'ün İstanbul'a ayak astığı 13 Kasım'da da film vizyona girecek.

Dünyanın en büyük liderini oynayacağım için çok heyecanlıyım. Ata'mızı daha iyi bir şekilde canladırmak için özel oyunculuk koçları tarafından eğitim alıyorum.

'Bu zamana kadar çekilmiş en iyi film'

Bana eğitim veren koçlarım filmde de olacak. Bu zamana kadar çekilmiş en iyi Atatürk filmi olacak" derken, "Konusuyla, efektleriyle, kostümleriyle ve sahneleriyle ses getirecek. Bu projede olduğum için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Nişantaşı, Türkiye, Magazin

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