Atatürk'ü gören asırlık dede, gençlere taş çıkartıyor

Atatürk'ü gören asırlık dede, gençlere taş çıkartıyorİbrahim dede her sabah spor yapıyor bisiklet sürüyorMALATYA - Malatya 'da yaşayan İbrahim Yıldırım bir asırlık yaşına rağmen, sağlıklı yaşamı ile göz dolduruyor. He sabah spor yapan ve bisiklete binen İbrahim Dede, adeta gençlere taş çıkarıyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşayan İbrahim Yıldırım, ilerlemiş yaşına rağmen sporundan ve bisiklete binmekten vazgeçmiyor. Kimlikte 91 ancak kendi deyimiyle 100 yaşına girdiğini ifade eden İbrahim Dede, babasının yaşını küçük yazdığını söylüyor. Yalnız yaşayan İbrahim Dede, her gün sabah erken kalkarak bahçede egzersiz hareketleri ile güne başlıyor. Mahallede ki işlerini genellikle bisikletine binerek gidip halleden asırlık dede, kendi odununu kendi kırıyor, yemeğini kendi yapıyor.Evinin bahçesinde sebze eken ve yetiştiren İbrahim Dede, sağlıklı yaşamı ile göz dolduruyor. Yardımı çok sevdiğini söyleyen İbrahim Dede, yetiştirdiği sebzeleri yardıma muhtaç insanlara dağıttığını söylüyor. Eşinin 40 yıldır vefat ettiğini söyleyen İbrahim Dede, 4 oğlu ve bir kızından 24 torununun olduğunu ve her yaz kendisini ziyarete geldiklerini dile getirdi.Beslenmesine çok dikkat ettiğini ve her gün mutlaka et tükettiğini de ifade eden Yıldırım, "Hiç sebze meyve satın almam, hep bahçemde yetiştiririm. Çok güzel yemek yaparım, tatlıyı severim ama ekşiyi hiç yemem" dedi.İlerleyen yaşına rağmen sağlıklı olduğunu ve sadece diz ağrısının bulunduğunu söyleyen İbrahim Dede, bunun dışında hayatını gayet güzel bir şekilde sürdürdüğünü dile getiriyor.Küçükken, Gaz Mustafa Kemal'in Malatya'ya geldiğini ve kendisini görmek için istasyona gittiğini de belirten Yıldırım, bu anısını da hiç unutamıyor.