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Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı

Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andıAMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Kabaoğuz Kutluca köyünde yaşayan Mehmet Bolat (42), Ata'sını gökyüzünde andı.

10.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:16
Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı
AMASYA - Amasya'nın ilçesi Kabaoğuz Kutluca köyünde yaşayan Mehmet (42), Ata'sını gökyüzünde andı.
Profesyonel uamaç paraşütü ve motorlu yamaç paraşütçüsü olan Bolat, motorlu yamaç paraşütüne bağladığı Türk bayrağı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. ölüm yıldönümünde Ata'sını gökyüzünde andı.
Hem karada hem havada gidebilen aracı kullanan ve 20 yıldır uçuş yapan Bolat, "10 Kasım anısına, Ata'mızın anısına bugün uçuş yapalım dedik. Bu da tabi kendi köyümüzde olsun istedik. Atam izindeyiz" dedi.
Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı

Mustafa Kemal Atatürk, Gümüşhacıköy, Bolat, Yerel

Kaynak: İHA


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