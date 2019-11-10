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Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılar

Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılarMuğla'nın Menteşe ilçesi Belediyesi'nde görevli 2 temizlik işçisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında, süpürdükleri kuru yapraklar ile 1938 yazısı oluşturarak andı.

10.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:14
Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılar
Muğla'nın ilçesi Belediyesi'nde görevli 2 temizlik işçisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında, süpürdükleri kuru yapraklar ile 1938 yazısı oluşturarak andı.
Menteşe Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Birimi görevlileri, belediye tarafından yapımı devam eden bir yol çalışmasını havadan görüntülemek için Uğur Mumcu Bulvarı'na gitti. Görevliler, çekim yaptıkları sırada, 2 belediye işçisinin kuru yaprakları süpürerek şekil oluşturduğunu fark etti. Başka bir amaçla yapılan drone çekiminde işçilerin işçilerin kuru yapraklarla 1938 yazdığı fark edildi. Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayan işçilerimiz, bu yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yazmış. Basın birimimiz tarafından görüntülenen bu çekim beni de çok duygulandırdı dedi.
Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılar

Mustafa Kemal Atatürk, Menteşe, Güncel

Kaynak: DHA


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