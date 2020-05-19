Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkarıldı

19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı.

Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkarıldı
19.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:10
19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı.

19 Mayıs kutlamaları, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

2 denizci ile 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subayın, 19 Mayıs 1919 tarihinde 101 yıl önce Milli Mücadele'yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Osman Kaymak nezaretinde 7 sporcuya teslim edildi. Sporcular da şanlı Türk bayrağını Tütün İskelesi'nden alarak eskort eşliğinde önce Cumhuriyet Meydanı'na, ardından da Atatürk Bulvarı üzerinden Bandırma Vapuru'na ulaştırdı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Geçen yıl 1 milyona yakın insanla 19 Mayıs'ı kutlamıştık. Korona virüsü nedeniyle geçen seneye oranla daha az insanın katılımıyla törenimizi yaptık. Birçok etkinlik ile 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Bu coşkumuz bu sene de devam ediyor. Bundan 101 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele'yi Samsun'da başlattılar. Bununla gurur duyuyoruz. Gün içinde farklı etkinliklerimiz olacak. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum" dedi.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Tütün İskelesi, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Haber

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