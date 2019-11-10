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Atatürk'ü zirvede andılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. Yıldönümünde Isparta ve Eğirdir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

10.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:25Atatürk'ü zirvede andılar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. Yıldönümünde ve 'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Eğirdir'deki etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına tırmanış düzenleyen dağcılar, Dağı zirvesinde 09.05'te saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudular.

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Kasım nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri, daha sonra Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Atatürk'ü zirvede andılar

Eğirdir ilçesinde de 10 Kasım sebebiyle çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

İlçedeki Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü tarafından 'Atatürk'ü Anma Barla Dağı Tırmanışı' düzenlendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Barla Dağı'nda tırmanışa başlayan dağcılar, saat 09.05'te ise zirvede 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü andılar. - ISPARTA

Mustafa Kemal Atatürk, Eğirdir, Isparta, Barla, Güncel

Kaynak: İHA

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