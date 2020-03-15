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Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.

15.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:20
Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana 'ya gelişinin 97. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören daha sonra Adana Tren Garı'nda devam etti.
Burada, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı ve trenden inen bir gazi, Vali Mahmut Demirtaş'a Türk bayrağı verdi.
Demirtaş, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Ertuğrul Sağlam, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

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