Atatürk'ün akrabasından anlamlı koşu

Şişli Etfal Hastanesi çocuk onkoloji bölümünün yenilenmesi gibi birçok ihtiyaç sahibine destek olmak için koşan Selin Söğütlügil, bu maratonları da gazi ve şehitlerimizin çocuklarına destek için koşacak.Selin Söğütlügil, Türkiye Harp malülleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sn. Mustafa Işık ile bir araya geldi. Vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve yaralanan gazilerimizin ailelerine ve çocuklarına destek vermek istemesine çok sevindiğini ve onur duyduğunu söyleyen Başkan Mustafa Işık, Selin Söğütlügil'e Fahri üyelik verdi.

Söğütlügil, Başkan Mustafa Işık ile derneğin bünyesinde yer alan bazı tarihsel materyalleri inceledi. Bunlar arasında en dikkat çekici ve kendisine duygu dolu anlar yaşatan materyal ise savaş gazilerine o zamanın şartları ile hazırlanan dökümden yapılan ilk protez bacak oldu. Göz yaşlarına hakim olamayan Söğütlügil, "Dünya coğrafyasındakihiçbir ulus yoktur ki; bağımsızlığını Türkiye Cumhuriyeti gibi inşa etmiş olsun. Bizim Vatan olarak yeniden varoluşumuz büyük bir adanmışlık destanıdır. Bu destanın başkahramanları Şehit ve Gazilerimizdir, Onlara minnet ve vefamız sonsuzdur, bu vefa duygusu bizim milli birliğimizin de çekirdeğidir. Biricik Şehit ve Gazilerimizin evlatları hepimizin evladıdır." diye konuştu.