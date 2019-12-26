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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlamaları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü başkentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

26.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:24 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlamaları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yıl dönümü başkentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyük Millet Meclisi, Ankara Valiliği ile 4. Kolordu ve Garnizon Komutanlığının yanı sıra Ankara Kent Konseyi, Ankara Kulübü ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında, bu akşam saat 20.00'de 50. Yıl Parkı'nda "Sinsi Ateşi" gösterisi düzenlenecek.
Etkinlikler, yarın saat 10.00'da Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Gün içerisinde farklı noktalarda yapılacak yürüyüş ve koşuların ardından, Ankara Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenecek "Kızılca Gün Bir Cumhuriyetin Doğuşu Tiyatral Gösterisi" ve Manga konseri ile son bulacak.
Vatandaşlar, Genelkurmay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı ve Birinci TBMM güzergahı arasında saat 15.00'de "Seymenler Kortej Yürüyüşü"nü ve Manga konserini, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı izleyebilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Valiliği, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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