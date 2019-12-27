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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor

Tarihçi İlber Ortaylı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) konferans verdi.

27.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:20 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor
Tarihçi İlber Ortaylı, Atatürk'ün 'ya gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) konferans verdi.
27 Aralık'ta Dikmen tepesinden Ankara'ya giriş yapan Atatürk'ün binlerce Ankaralı tarafından gönülden karşılandığını anlatan Ortaylı, Kurtuluş Savaşı'nın fiilen bu tarihten sonra başladığını söyledi.
Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmeden önce iki kişiye telgraf çektiğini, bu kişilerden birinin Ankara defterdarı, diğer ismin ise Haymana Kaymakamı Cemal Bardakçı olduğunu anlatan Ortaylı, Ankara'nın o dönem fakir, toz, toprak içinde Anadolu kasabası olduğunu ifade etti.
"27 Aralık'ta, Ankara'nın payitaht olacağı bellidir." diyen Ortaylı, Mustafa Kemal'in "Geldikleri gibi giderler" sözünün rastgele atılmış bir slogan olmadığını, bu sözlerin açık bir strateji olduğunu belirtti.
Ankara'nın korunmadığına ve güzel şehrin her gün yaşlandığına işaret eden Ortaylı, "Eski bit pazarı, Hergele Meydanı, Ulus Ziraat Bankası ve diğer tarihi binaların korunması gerekir. Buraların tanzimi bu şekilde normal değildir. Zincirli camii, eski vilayet binası ve kalenin durumu, tüm bunların düzeltilmesi gerekiyor. Kaleye baktığın zaman göremiyorsun. Bütün bunların düzeltilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Ortaylı, Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal'in 3 günlük Halep-İstanbul yolculuğu sırasında planlanmış bir mücadele olmadığını belirterek, tüm detayların planlanarak, kadroların oluşturularak bu mücadelenin başlatıldığını kaydetti.
İlber Ortaylı, "Bugün Atatürk'ün bize hediye ettiği bir şehir ve hediye ettiği bir üniversite ile karşı karşıyayız" dedi.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasının planlarını Atatürk'ün hazırlattığına dikkati çeken Ortaylı, ancak ne Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de mimarın binanın tamamlandığı günü gördüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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