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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı seğmen gösterisiyle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, Gölbaşı ilçesinde 2 bin 500 kişilik seğmen gösterisiyle kutlandı.

27.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:24 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı seğmen gösterisiyle kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yılı, Gölbaşı ilçesinde 2 bin 500 kişilik seğmen gösterisiyle kutlandı.
Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kutlama programı kapsamında Atatürk heykeline çelenk sundu.
Bilgihan, Gölbaşı Şehir Stadı'nda devam eden törende, Atatürk ve temsil heyetinin Gölbaşı'ndan da geçerek Dikmen sırtlarına adım attığı gün Türk milletinin makus talihinin değiştiğini, verilen bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaştığını söyledi.
Törene seğmen kıyafetiyle katılan Şimşek de bugünün, Ankaralılar ve seğmenlerin Atatürk'ün etrafında etten duvar ördüğü bir gün olduğunu belirtti.
Şimşek, "Atatürk, Ankaralıların bu heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle kentimizi önce Milli Mücadele'nin karargahı, sonrasında ise Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyet'in başkenti olarak belirlemiştir. Bu, bizim için her daim tarifi imkansız bir gurur vesilesidir." dedi.
Programda, Gölbaşı Kaymakamlığınca hazırlanan 2 bin 500 kişilik seğmen gösterisi sunuldu. Belediye Başkanı Şimşek de seğmenlerle oynadı.
Tören, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerin okuduğu şiirler ve Türk Hava Kurumu uçuş gösterisinin ardından sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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