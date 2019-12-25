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Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli

Ankara Kulübü Derneğince, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli düzenlendi.

25.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:48 Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli
Kulübü Derneğince, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli düzenlendi.
Çağdaş Sanatlar Merkezindeki panele eski Başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın, Prof. Dr Ruşen Keleş, Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Dernek Başkanı Dr. Metin Özaslan konuşmacı olarak katıldı.
Özaslan, 27 Aralık tarihinde Milli Mücadele Projesinin hazırlıklarının başlatıldığı ve Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'dan başlayan Anadolu yolculuğunu Ankara'ya gelerek tamamladığını söyledi.
Ankaralılar tarafından bu günün "Kızılca gün" olarak bilindiğini aktaran Özaslan, "Ankara'nın köylerinden kasabalarından akıp gelen binlerce atlı ve yaya Seymen ile Ankara halkı Büyük Önder'i Dikmen sırtlarında bağrına basmıştır." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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