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Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım Kartallı minikler tarafından anıldı

Kartal Belediyesi'nde eğitim gören minik öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 97. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

14.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:00Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım Kartallı minikler tarafından anıldı
Kartal Belediyesi'nde eğitim gören minik öğrenciler, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 97. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreş'te düzenlenen anma törenine; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar, kreşler öğretmenleri ve minik öğrenciler ile birlikte çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

İzmir'de 14 Ocak 1923 tarihinde hayatını kaybeden Zübeyde Hanım için düzenlenen anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Zübeyde Hanım'ın anısı için hazırlanan kısa film gösterimi ile devam eden tören kapsamında minik Kartallılar, Atatürk ve Zübeyde Hanım'ın anlatıldığı bir tiyatro oyununu sahneledi ve şiirler okudu. Anma töreninin son etkinliği ise kreş öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koronun, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirmesi oldu. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Kartal Belediyesi, Zübeyde Hanım, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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